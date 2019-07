Alors que le "musée de la BD" à Bruxelles s'apprête à fêter ses 30 ans et à changer de direction, les structures privées se multiplient autour des arts graphiques. Un phénomène qui en dit long sur les intérêts en jeu et la faillite des institutions belges en matière de préservation de l'un des fleurons de notre patrimoine culturel.

Plus qu'ailleurs, la bande dessinée fait en Belgique partie du patrimoine culturel du pays. Il y a ses figures historiques comme Hergé ou Franquin, ses magazines comme Spirou ou Tintin qui ont marqué le neuvième art, ses éditeurs, ses écoles, ses auteurs, ses librairies, ses galeries et même ses événements dédiés, comme la Fête de la BD à Bruxelles (dixième édition cette année, mi-septembre) qui a fait de celle-ci un véritable argument touristique. Il y a ses fresques aussi et son " musée ", le Centre belge de la bande dessinée (CBBD) qui s'apprête, en octobre, à fêter ses 30 ans. Un patrimoine culturel incontestable et incontesté donc... mais qui échappe pour l'essentiel aux collections publiques.

...