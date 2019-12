Bart De Wever : "Je me sens dupé"

Celine Bouckaert Journaliste - traductrice newsroom Roularta

Samedi soir, l'informateur Paul Magnette (PS) a organisé une réunion secrète entre socialistes, écologistes et libéraux en vue de former une éventuelle coalition arc-en-ciel. Indignés de ne pas avoir été invités, la N-VA et le CD&V expriment leur mécontentement.

Pour le CD&V, Magnette a fait preuve d'"une absence totale de respect". "Juste au moment où il doit chercher une large base de soutien entre les différents partis, il se réunit avec un petit club", a déclaré Sammy Mahdi, candidat-président du CD&V au quotidien De Morgen. "Et puis il nous dira: signez le texte. Cela ne se fait pas."

