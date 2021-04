Bart De Wever a donné à El Kaouakibi 1,2 million d'euros en toute discrétion

La responsabilité du bourgmestre d'Anvers Bart De Wever dans l'affaire de détournement de subsides au profit de l'asbl de danse urbaine Let's Go Urban (LGU) semble plus importante qu'il ne l'admet. Une augmentation a été consentie sans décision séparée du collège, et est apparue soudainement dans le nouveau budget pluriannuel, rapporte De Standaard lundi.

Bart De Wever