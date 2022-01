Le baromètre corona entre en vigueur ce vendredi 28 janvier. Il comporte trois codes: jaune, orange et rouge. À chaque code correspondent des mesures spécifiques.

C'est parti. Le baromètre corona annoncé la semaine dernière entre en vigueur ce vendredi. Trois secteurs sont concernés par le baromètre: les événements publics, les activités récréatives en groupe et l'horeca. D'autres mesures hors baromètre peuvent toujours être prises par le comité de concertation. Ainsi, le dispositif actuel concernant le télétravail (quatre jours par semaine) et le shopping (maximum deux personnes) reste d'application.On inaugure le baromètre par le code rouge. Pour passer au niveau orange, il faudra descendre en dessous des 149 hospitalisations quotidiennes et des 500 lits occupés en soins intensifs. Pour vous donner une idée d'où nous en sommes, ce mercredi 342 patients ont été admis à l'hôpital, 352 se trouvaient en soins intensifs.Code rouge ok, mais cela veut dire quoi? Pour bien comprendre, et vous y retrouver, il faudra vous posez deux questions principales. Est-ce que l'événement auquel je vais me rendre est à l'intérieur ou à l'extérieur? Est-ce que je suis en mouvement ou non? En fonction de la réponse à ces deux questions, les règles seront différentes. Le Vif a compilé la liste de ce que vous pouvez faire (avec les 'mais' qui vont avec) et ce qui est actuellement interdit en Belgique. Le baromètre approuvé par les différents gouvernements du pays s'appliquera en principe jusqu'à la fin juin, a indiqué ce le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, en commission de la Santé de la Chambre. Il pourrait toutefois être retiré plus tôt en fonction des évaluations qui auront lieu d'ici là.