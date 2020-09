Egbert Lachaert, président de l'Open VLD, fait son deuxième rapport chez le roi Philippe. Le soulagement approche, mais les écueils sont encore nombreux. Transmettra-t-il le flambeau pour une étape ultérieure?

Les nerfs sont à vif en politique belge, à l'heure du deuxième rapport au roi d'Egbert Lachaert, président de l'Open VLD. Jamais le soulagement n'a sans doute été aussi proche depuis que Joachim Coens, président du CD&V, a affirmé, mercredi soir à la VRT, qu'il souhaitait "donner une chance" à la coaliton Vivaldi - rebaptisée toutefois dans ses mots Avanti parce que son parti ne veut pas être "la cinquème roue de la charrette".Une majorité réunissant les socialistes, les libéraux, les écologistes et les sociaux-chrétiens (avec ou sans le CDH?) pourrait donc voir le jour pour faire face aux nombreux défis auxquels est confronté le pays. Ce serait "la large majorité" souhaitée par le roi Philippe, mais elle n'aurait pas de majorité dans le groupe linguistique néerlandophone et se ferait sans les deux premiers partis flamands (N-VA et Vlaams Belang). Un fameux pari. Le CD&V semble s'y être résigné, pour autant qu'il puisse accomplir une part substantielle de son programme.La question de ce vendredi est donc de savoir si Egbert Lachaert transmettra le flambeau à un ou des formateur(s) pour passer à la phase suivante de formation gouvernementale. Les noms de Paul Magnette (PS) et Alexander De Croo (Open VLD) ont circulé, mais il semble que le CD&V veuille contrôler le processus et rêverait du Seize pour Koen Geens. Il voudra peut-être en être.Les nerfs sont à vif parce que le délai est court d'ici au 17 septembre, date à laquelle la Première ministre, Sophie Wilmès (MR), pourrait remettre sa démission, faute de confiance possible à la Chambre. "Il ne faut jamais préjuger ce qui va se passer, disait-elle jeudi en saluant, prudente, les signaux de déblocage. Deux semaines, c'est court, mais ce peut être une éternité en politique." Les nerfs sont à vif parce que la façon dont le CD&V ne cesse de faire monter les enchères irrite, de la part d'un parti qui peine toujours à se décider. On parle de sujets sensibles: la mise au frigo de l'éthique et de la réforme de l'IVG, des avancées institutionnelles dans le domaine des soins de santé, une certaine rigueur budgétaire alors que la crise est là. Le tout avec des partis socialistes et écologiste bien décidés à initier la relance ou avec un axe vert-bleu très soucieux de mettre en place un "projet positif pour la Belgique".Le CD&V lui-même reste déchiré à ce sujet: bon nombre de ses mandataires locaux, ancrage du parti dans la société flamande, expriment de sérieuses réserves à l'idée d'entrer dans une négociation sans la N-VA. En Flandre, certaisn vont jusqu'à évoquer le possible ralliement de certains mandataires du CD&V à la N-VA pour entamer un nouveau projet idéologique.Les nerfs sont à vif parce que la N-VA fulmine d'être potentiellement écartée et risque de mener la vie dure à cette Avanti/Vivaldi. Jeudi, Bart De Wever grommelait entre ses dents qu'ils ne voulait pas attaquer un parti avant que les dés ne soient jetés. Mais il rappellait que cela ne correspondrait "pas au souhait des électeurs flamands". Et à la question de savoir si cela pourrait avoir une influence sur le gouvernement flamand (N-VA, CD&V et Open VLD), il a laissé la réponse en suspens... ce qui en dit long.La tension est grande encore parce que les rapports de force entre ces quatre familles politiques ne seront guère aisés à mettre en oeuvre. Tout le monde est soucieux de contribuer à "apporter des solutions" pour le pays... encore faut-il savoir quelles solutions et les lignes de fracture sont potentiellement multipliées par sept ou huit au sein de cette large coalition. Toutes les familles voudront imposer leur marque, mais les écologistes y seront partculièrement attentifs, eux qui sont "les seuls vainqueurs" des élections de 2019.Tout cela ne préjuge en outre pas des places à octroyer dans un second temps, et des rapports de force personnels, qui peuvent également être décisifs. Plusieurs candidats visent plus ou moins ouvertement le Seize: Paul Magnette (il a réaffirmé jeudi soir à la RTB qu'il "ne refuserait pas"), Alexander De Croo, Koen Geens... sans oublier Sophie Wilmès dont la popularité est grande. Les libéraux, qui dominent largement l'exécutif depuis 2014 et plus encore depuis un an, ne se contenteront pas de "miettes".Le chemin reste long et escarpé.