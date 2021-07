L'IRM renseigne un code orange ou jaune encore ce jeudi, en prévision des précipitations abondantes attendues.

En raison des intempéries, de plus en plus de cours d'eau sont en phase de crue en Wallonie. Désormais, toute la province de Liège et une grande partie de celles de Luxembourg, de Namur et du Brabant Wallon sont en alerte de crue. Seule la province de Hainaut est relativement épargnée.

Le Centre de crise rappelle quelques conseils avant, pendant et après une inondation.

> Suivez la situation en direct via notre direct sur levif.be

Si vous avez besoin de l'aide des pompiers? Appelez le 1722 ou utilisez le guichet électronique 1722.be. Si vous faites face à une personne en danger? Appelez le 112.

Avant

Nettoyez/dégagez vos égouts , rigoles , ...

, , ... Fabriquez une planche dans un matériau résistant à l'eau à placer devant les portes de votre maison.

à placer devant les portes de votre maison. Prévoyez des matériaux étanches pour le soupirail, les fosses d'écoulement ...

pour le soupirail, les fosses d'écoulement ... Prévoyez du matériel de surélévation pour les pièces habitées des étages inférieurs et/ou pour la cave, p.ex. des briques ou des sacs de sable).

pour les pièces habitées des étages inférieurs et/ou pour la cave, p.ex. des briques ou des sacs de sable). Prévoyez aussi des bottes , des seaux et des raclettes .

, des et des . Veillez à avoir des piles , de l' éclairage de secours et une radio à piles .

, de l' et une . Prévoyez toujours une réserve d'eau en bouteilles.

en bouteilles. Fixez les citernes à mazout et bouchez les ouvertures.

Protégez vos papiers importants et vos objets de valeur.

Pendant

Placez une planche étanche dans l'embrasure de la porte et colmatez avec du silicone.

dans l'embrasure de la porte et colmatez avec du silicone. Limitez vos déplacements et évitez les zones dangereuses.

et évitez les zones dangereuses. Construisez, à l'aide de sacs de sable, des petites digues devant les ouvertures dans la cave, les portes extérieures ...

devant les ouvertures dans la cave, les portes extérieures ... Enlevez les tapis et placez vos meubles à une hauteur sûre .

et placez vos à une . Transportez à l'étage les objets de valeur et les papiers importants (contrats, factures ...).

et les (contrats, factures ...). Fermez, si nécessaire, les robinets d'arrivée de gaz, d'électricité et d'eau .

. Garez votre voiture à un endroit sûr . Evitez de la laisser dans votre garage.

. Evitez de la laisser dans votre garage. Veillez à ce que des objets laissés au jardin ne puissent pas être emportés par les eaux.

ne puissent pas être emportés par les eaux. Tenez compte de vos animaux domestiques .

. Photographiez les espaces inondés.

En cas d'évacuation, suivez les recommandations des services d'urgence et d'intervention. Prévoyez des vêtements de rechange et des bottes. Si vous suivez un traitement médical, emportez les médicaments nécessaires. Fermez les robinets d'arrivée de gaz, d'électricité et d'eau. La police surveillera votre maison, veillez néanmoins à ce que toutes les portes et fenêtres soient verrouillées. Une fois évacué, informez vos proches de votre situation.

Après

Pour votre habitation: nettoyez votre maison et désinfectez les pièces endommagées. Aérez suffisamment les pièces en veillant toutefois à les chauffer suffisamment pour contrer l'humidité.

votre maison et les pièces endommagées. suffisamment les pièces en veillant toutefois à les suffisamment pour contrer l'humidité. Pour votre santé: évitez de consommer l'eau du robinet qui risque d'être impropre à la consommation. Si nécessaire, la Sécurité civile mettra de l'eau potable à disposition.

Assurances : prenez au plus vite contact avec votre assureur. Il pourra répondre à toutes vos questions et vous aidera à lancer la procédure de règlement du sinistre. Prenez des photos des endroits endommagés : elles pourront être utiles pour la constitution de votre dossier d'assurance. Informez-vous après des autorités afin de savoir si le Fonds des Calamités interviendra.

