Entre le 2 et le 10 juillet, aucun décès lié au coronavirus n'a été enregistré en Flandre d'après les chiffres du bulletin épidémiologique de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour mardi en fin de matinée.

Le 7 et le 9 juillet sont par ailleurs deux journées un peu particulières en ces temps de pandémie puisqu'aucun décès dû à la maladie n'a été recensé dans l'ensemble du pays.

Bien que les taux d'infections et d'hospitalisations soient tous les deux à la hausse (respectivement de 83% et 16%), le nombre de décès continue, lui, de diminuer. Du 3 au 9 juillet, un peu moins de deux personnes sont mortes en moyenne chaque jour, soit une baisse de 41%.

"Ces chiffres montrent que la vaccination fonctionne", a réagi le ministre flamand de la Santé Wouter Beke sur Twitter. Il appelle par ailleurs tous ceux qui n'ont pas encore été vaccinés à s'inscrire pour recevoir une injection via Qvax.

