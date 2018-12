Au moins 90 interpellations lors de la "marche contre Marrakech"

Le bourgmestre de Bruxelles-Ville, Philippe Close, avait parlé dans un premier temps, en milieu d'après-midi, de 69 personnes arrêtées administrativement, notamment pour dégradation à des biens publics. La police bruxelloise évoque un peu plus tard un chiffre qui a grimpé jusqu'à 90.

Des affrontements entre manifestants et police avaient eu lieu en fin de rassemblement près du rond-point Schuman et du Berlaymont, l'un des bâtiments de la Commission européenne, quand des fauteurs de trouble dont certains se masquaient le visage ont arraché des pavés, des poteaux, et ont visé les forces de l'ordre.

Belga