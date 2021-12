Au total, 2.629 cas liés au variant Omicron ont été enregistrés dans l'Espace économique européen. C'est la Norvège qui recense le plus de cas (1.498).

Au total, 2.629 cas liés au variant Omicron ont été enregistrés dans l'Espace économique européen. C'est la Norvège qui recense le plus de cas (1.498) mais ce pays reprend également dans ses statistiques les cas probables. Viennent ensuite le Danemark (310), la France (170) et l'Allemagne (102). La Belgique occupe la cinquième place, avec 90 cas. Alors que les premiers cas de contaminations au variant Omicron sur le Vieux-Continent étaient initialement liés à des voyages hors Europe, un nombre croissant de cas sont maintenant liés à des transmissions survenant en Europe, observe l'ECDC qui s'attend à ce que le variant Omicron devienne probablement dominant au cours des deux premiers mois de 2022. Hors Europe, 7.521 cas confirmés ont été confirmés dans 53 pays. Au Royaume-Uni, le nouveau variant a fait un premier mort. Le variant Omicron a été découvert en Afrique du Sud à la fin du mois de novembre. Son impact sur l'évolution de la pandémie suscite des inquiétudes au niveau mondial.

