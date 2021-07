Une vingtaine de jeunes Belges testés positifs au coronavirus en Espagne ont été rapatriés en avion ces derniers jours, rapporte VRT NWS vendredi.

Les vacanciers se trouvaient sur la Costa Brava avec l'organisation de voyages Jongerentravel.be. Deux cars avec, à leur bord, 110 jeunes et 12 moniteurs sont rentrés en Belgique vendredi. Plusieurs adolescents avaient été testés positifs au coronavirus en Espagne, mais étant mineurs, ils ont exceptionnellement été autorisés à rentrer en Belgique en bus. Environ 20 jeunes avaient cependant été rapatriés plus tôt par les airs, leurs parents leur ayant fourni un billet d'avion, a confirmé Jongerentravel.be à VRT NWS.

Parmi les adolescents qui se sont rendus en Espagne avec l'organisation de voyages Summer Bash, 27 rentreront en Belgique par avion. Dix-huit d'entre eux ont été testés négatifs au coronavirus et deux ont refusé de se soumettre à un dépistage en Espagne, ils seront donc testés à leur arrivée en Belgique. "Nous aurions préféré les voir monter dans le car. Nous avons tout essayé pour les convaincre", a déclaré vendredi Jordy S'Jongers, de Summer Bash. Sept autres jeunes ont décidé de prendre l'avion sans consulter Summer Bash et sans avoir fait de dépistage du Covid-19. "En tant qu'organisation de voyage, nous ne cautionnons absolument pas cela. Nous trouvons que c'est profondément égoïste", a souligné M. S'Jongers.

