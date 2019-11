Lors des travaux de " réensablement " de la plage du Coq, au printemps dernier, des panneaux rédigés uniquement en néerlandais mettaient le public (parmi lequel de nombreux touristes non néerlandophones) en garde contre les risques de sables mouvants.

En 2017, dans cette même station, et en de pareilles circonstances, un cheval s'était embourbé et avait dû être secouru par les pompiers. L'Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre et le député Damien Thiéry (MR) avaient, ...