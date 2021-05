Le militaire d'extrême droite Jürgen Conings restait introuvable samedi matin, la chasse à l'homme se poursuit donc pour le cinquième jour consécutif, a indiqué le parquet fédéral.

Le parc national de Haute Campine reste pour l'instant fermé. Les fouilles entreprises depuis mardi dans la réserve naturelle de 12.000 hectares, où l'on soupçonne le fugitif de s'être retranché, n'ont jusqu'ici rien donné.

La nuit de vendredi à samedi a été particulièrement calme. Quelques mouvements sporadiques ont eu lieu près des barrières qui délimitent le périmètre de sécurité au poste de commandement De Salamander. Samedi matin, cinq combis de police se sont ainsi dirigés vers l'entrée du domaine, mais il pourrait simplement s'agir d'une relève de la garde.

Jürgen Conings, un militaire de 46 ans, probablement armé et donc jugé dangereux, est activement recherché. L'homme, introuvable depuis lundi soir, a menacé de s'en prendre à des symboles de l'État ainsi qu'à des personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst.

Abandon de ses décorations militaires sur la tombe de ses parents

Des décorations militaires de Jürgen Conings ont été retrouvées mardi sur la tombe de ses parents, a appris l'agence Belga à bonne source, confirmant une information rapportée samedi par Het Belang van Limburg.

Le père du fuyard est décédé en 1997, sa mère en 2003. Jeudi, la cellule antiterroriste du parquet d'Anvers a appris que des décorations militaires de Jürgen Conings avaient été retrouvées sur la tombe familiale. Le militaire les a probablement déposées mardi, lorsqu'il a quitté sa voiture.

Se défaire de ses décorations a une signification particulière pour un soldat, cela symbolise l'abandon.

D'après des experts, abandonner ses décorations militaires est un signal inquiétant car cela signifie qu'il tourne le dos à la Défense et qu'il n'a plus confiance.

Le parc national de Haute Campine reste pour l'instant fermé. Les fouilles entreprises depuis mardi dans la réserve naturelle de 12.000 hectares, où l'on soupçonne le fugitif de s'être retranché, n'ont jusqu'ici rien donné. La nuit de vendredi à samedi a été particulièrement calme. Quelques mouvements sporadiques ont eu lieu près des barrières qui délimitent le périmètre de sécurité au poste de commandement De Salamander. Samedi matin, cinq combis de police se sont ainsi dirigés vers l'entrée du domaine, mais il pourrait simplement s'agir d'une relève de la garde. Jürgen Conings, un militaire de 46 ans, probablement armé et donc jugé dangereux, est activement recherché. L'homme, introuvable depuis lundi soir, a menacé de s'en prendre à des symboles de l'État ainsi qu'à des personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst.Abandon de ses décorations militaires sur la tombe de ses parentsDes décorations militaires de Jürgen Conings ont été retrouvées mardi sur la tombe de ses parents, a appris l'agence Belga à bonne source, confirmant une information rapportée samedi par Het Belang van Limburg. Le père du fuyard est décédé en 1997, sa mère en 2003. Jeudi, la cellule antiterroriste du parquet d'Anvers a appris que des décorations militaires de Jürgen Conings avaient été retrouvées sur la tombe familiale. Le militaire les a probablement déposées mardi, lorsqu'il a quitté sa voiture. Se défaire de ses décorations a une signification particulière pour un soldat, cela symbolise l'abandon.D'après des experts, abandonner ses décorations militaires est un signal inquiétant car cela signifie qu'il tourne le dos à la Défense et qu'il n'a plus confiance.