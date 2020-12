Une cinquantaine de membres du personnel du CHR Sambre et Meuse a dansé au rythme de la chanson "Jerusalema" lundi après-midi à Auvelais, dans la commune de Sambreville, afin de terminer l'année sur une note positive.

Tous les services de l'hôpital étaient concernés par l'opération. Après s'être entrainés chez eux, les membres du personnel se sont réunis sur le parking du site Sambre avec un chorégraphe aux alentours de 14h30 pour réaliser le flashmob.

"Jerusalema" est une chanson initialement écrite en hommage à la ville de Jérusalem et se veut une prière pour la paix. C'est sur la version chantée par Master KG que le personnel a dansé. Pour rendre le moment encore plus chaleureux, chacun avait été invité à mettre un bonnet de Noël.

"On avait envie de faire quelque chose ensemble, de terminer 2020 sur une note joyeuse", a expliqué Anne-Lise Lurquin, infirmière chef de service. "L'année a été très difficile, cela fait beaucoup de bien et nous met du baume au coeur. Puis, avec la pluie, on en gardera un souvenir encore plus pétillant."

Un clip vidéo sera publié prochainement sur les réseaux sociaux.

