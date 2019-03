Atterrissage d'urgence d'un Boeing 737 MAX lors d'un convoyage aux Etats-Unis

Un Boeing 737 MAX de la compagnie américaine Southwest, qui était en convoyage mardi vers la Californie, a rencontré un problème de moteur l'obligeant à atterrir d'urgence à Orlando (Floride), a indiqué l'agence fédérale de l'aviation (FAA).

"L'avion a fait demi-tour et s'est posé sans encombre à Orlando", a affirmé la FAA. Aucun voyageur n'était à bord de l'appareil qui devait être convoyé à Victorville, en Californie, pour y être parqué. La FAA a cloué au sol le 13 mars toute la flotte des 737 MAX après deux accidents meurtriers en quelques mois mais elle autorise le convoyage d'appareils d'un aéroport à l'autre pour qu'ils soient entreposés.

La FAA ajoute qu'elle a lancé une enquête sur cet incident. De son côté, Southwest a précisé que l'avion avait rencontré un problème sur un moteur "peu de temps après le décollage". "L'équipage a suivi le protocole et s'est posé en toute sécurité à l'aéroport" un peu avant 15H00 (19H00 GMT), a ajouté un porte-parole, soulignant que l'avion serait acheminé vers son usine de maintenance d'Orlando pour y être vérifié. Cet incident est un nouveau coup dur pour cet appareil dont deux exemplaires se sont écrasés.

Le 10 mars, un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé peu après le décollage faisant 157 victimes. Le 29 octobre 2018, c'est aussi un 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air qui s'est abîmé en mer de Java, tuant les 189 passagers et membres d'équipage qui étaient à bord. Ces deux tragédies, qui présentent des similitudes, ont conduit les autorités du monde entier à suspendre l'exploitation de ces avions.

Depuis, Boeing a procédé à des essais en vol pour tester une version corrigée de son système anti-décrochage, mis en cause dans ces deux accidents, selon deux sources proches du dossier. Ces essais se sont déroulés lundi après des tests sur simulateurs de vol effectués samedi à Renton (Washington, ouest) par des pilotes d'American Airlines et de Southwest, deux compagnies clientes du 737 MAX, ont précisé à l'AFP mardi ces sources, sous couvert d'anonymat. Des responsables de la FAA doivent, eux, faire la lumière mercredi, devant le Congrès américain, sur la manière dont l'agence a certifié et autorisé le 737 MAX à voler (le 8 mars 2017 pour le MAX 8 et le 27 mars 2018 pour le MAX 9).