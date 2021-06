Attentats de Paris : Le volet belge fixé à mars et avril prochains

Le dossier "Paris bis" concernant l'enquête belge sur les attentats à Paris sera débattu entre le 14 mars et le 22 avril 2022 au palais de justice de Bruxelles et non au Justitia à Haren, a décidé vendredi le tribunal correctionnel de Bruxelles.

.