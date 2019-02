Attentat au Musée juif: Mehdi Nemmouche se tait "pour protéger quelqu'un"

La présidente de la cour Laurence Massart a demandé à Mehdi Nemmouche s'il se taisait pour protéger quelqu'un "qui doit s'éteindre", à la suite de plusieurs questions posées par les parties concernant l'usage du droit au silence des personnes radicalisées.

La semaine passée, lors de la diffusion devant la cour des premières auditions du principal accusé, son avocat, Me Courtoy, avait déjà insinué que son client se taisait pour protéger sa grand-mère.

"Est-ce que c'est vrai monsieur Nemmouche?", lui a demandé la présidente. "Est-ce c'est votre grand-mère que vous protégez?"

"Vous aurez une réponse à cette question ultérieurement", a répondu mercredi l'intéressé, selon l'expression qu'il utilise depuis le début du procès.

"Avez-vous peur pour vous? ", lui a demandé la présidente quelques minutes plus tard. A nouveau, Mehdi Nemmouche n'a pas varié dans sa réponse.

"Et pourquoi voulez-vous absolument apporter vos réponses à la fin plutôt que maintenant? ", a encore interrogé Laurence Massart. "Cette réponse aussi, vous l'aurez plus tard", a rétorqué l'accusé.

"Tout est dans le dossier, je vous assure", a encore dit Me Courtoy, qui promet des réponses lors de sa plaidoirie.

D'après le psychologue Serge Garcet, entendu mercredi après-midi, il est tout à fait possible que Mehdi Nemmouche fasse preuve d'une "loyauté supérieure" à sa grand-mère. Celle-ci s'est occupée de lui après que sa mère l'a abandonné. L'accusé a ensuite été placé en famille d'accueil avant que sa grand-mère ne s'occupe à nouveau de lui. Elle constituait le seul lien avec sa famille d'origine.

Il peut donc y avoir une forme de relation particulière à cette personne, selon le psychologue, qui émet l'hypothèse qu'elle représentait peut-être le seul élément de stabilité face au "chaos" qui entourait Mehdi Nemmouche. "Les personnes qui ont eu un parcours difficile, notamment au niveau familial, ont besoin de stabilité et de structure. Quand ce n'est pas le cas, on a généralement des problèmes..."

Si Mehdi Nemmouche a pu quitter la Syrie, c'est parce qu'il allait "travailler" pour l'EI

Si Mehdi Nemmouche était parvenu à quitter la Syrie avec son passeport, c'est parce qu'il allait "travailler" pour l'EI en dehors de ce pays. C'est ce qu'a soutenu mercredi après-midi, devant la cour d'assises de Bruxelles, Maxime Nardone, l'avocat du Musée juif de Belgique, théâtre de l'attentat du 24 mai 2014.

"Je voudrais revenir sur le départ des jeunes Belges vers la Syrie", a exposé l'avocat en commentaires, à l'issue des témoignages des experts en radicalisation. "Je peux en parler parce que cela ressort de plusieurs jugements définitifs rendus par la justice bruxelloise. Lorsque ces jeunes voulaient se rendre en Syrie, le schéma classique consistait à se rendre Turquie, puis à la frontière turco-syrienne. Ils attendaient la nuit puis contactaient des passeurs qui les aidaient à trouver le chemin pour passer la frontière", a relaté le conseil du Musée juif de Belgique.

"Lorsque vous êtes ensuite 'accueillis' par l'EI en Syrie, ce n'est pas avec un cocktail et des pantoufles. On prend votre passeport et on vous emmène dans les fameuses villas en fonction des différentes nationalités, puis vers les camps d'entraînement. Beaucoup de jeunes se sont alors rendus compte que ça ne correspondait pas à leurs attentes, mais il n'était pas facile de partir. Sans papiers et sans argent, ils n'avaient d'autres choix que de repasser la frontière turco-syrienne clandestinement, se rendre à l'ambassade belge à Istanbul et dire avoir perdu leurs papiers. On leur refaisait alors des papiers et ils revenaient en Belgique", a poursuivi le pénaliste.

"Ou alors on vous rendait vos papiers, mais pas à n'importe quel prix. On vous les rend parce que vous allez 'travailler'. Vérifiez le passeport de Mehdi Nemmouche et voyez s'il est tout neuf ou s'il date de plusieurs années. Soyez attentifs à ça", s'est-il adressé aux jurés.