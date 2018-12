Attentat au Musée juif de Belgique: le tireur en repérage la veille des faits

Selon plusieurs analyses, l'individu présent sur les images correspond à l'accusé en termes de taille, de corpulence, de proportions corporelles et d'implantation capillaire. Les clichés montrent un homme en costume sombre et cravate. Quand Mehdi Nemmouche est arrêté, six jours après l'attentat, il porte des vêtements similaires.

Les avocats de l'accusé estiment qu'il s'agit de "pseudo preuves" et contestent la pertinence des images. L'audience préliminaire du procès d'assises, qui débutera le 10 janvier, se tiendra jeudi. Mehdi Nemmouche a toujours nié être l'auteur de l'attaque, qui avait fait quatre morts.