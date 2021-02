AstraZeneca livrera 443.000 doses de son vaccin contre le Covid-19 à la Belgique en février, a indiqué mardi la coresponsable de la task force vaccination, Sabine Stordeur, lors d'un point presse de Sciensano et du Centre de crise.

"Le volume et le calendrier des livraisons futures reste à confirmer", a-t-elle ajouté. Les 80.000 premières doses du vaccin ont été livrées le week-end dernier en Belgique.

En raison d'un manque de données scientifiques sur l'efficacité du produit chez les personnes de plus de 55 ans, le vaccin anglo-suédois est réservé à la population âgée de 18 à 55 ans. Au sein de ce groupe, les doses seront dans un premier temps administrées aux soignants, puis aux résidents et au personnel des institutions de soins collectives comme les centres de revalidation ou les institutions psychiatriques, aux groupes à risque souffrant de comorbidités et enfin aux unités d'intervention au sein des forces de police.

