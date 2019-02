Assises du Hainaut: l'accusé Lorenzo Battistini maintient qu'il est l'auteur d'Harry Potter

Lundi, lors de son procès devant la cour d'assises du Hainaut, Lorenzo Battistini a répété qu'il était bien l'auteur de la saga Harry Potter. "Une partie de l'histoire a été demandée par J.K Rowling quand j'étais en secondaire. Elle a repris l'élève qui l'intéressait le plus. J'avais écrit entre cinq et dix pages dans lesquelles j'ai créé Harry Potter et Lord Voldemort", a raconté sérieusement celui qui ne conteste pas avoir tué sa compagne Geneviève Demeuldre, la nuit du 24 au 25 février 2017 à Mons.