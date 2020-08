Le couvre-feu a été suspendu le temps de la vague de chaleur. Bart De Wever a également déclaré que le port du masque était obligatoire dans les endroits fréquentés uniquement.

Le couvre-feu décrété en province d'Anvers pour lutter contre le rebond de l'épidémie de coronavirus est suspendu pour les prochains jours en raison des fortes chaleurs, a indiqué vendredi la gouverneure d'Anvers, Cathy Berx.

Le port du masque reste la règle dans l'espace public et dans tout lieu privé mais accessible au public. "Ce n'est pas parce qu'il fait chaud que le risque est réduit, alors continuez à porter le masque", a déclaré la gouverneure. Une directive contredite par Bart De Wever, bourgmestre d'Anvers qui a imposé le port du masque uniquement dans les endroits fréquentés pendant la vague de chaleur. "J'ai pris contact aujourd'hui avec la gouverneure pour qu'elle soit plus souple et plus humaine dans la gestion des directives provinciales concernant le port du masque et la présence nocturne sur le domaine public" a déclaré le bourgmestre N-VA. "En tant que chef de la police, j'ai demandé à mon corps de ne maintenir le port du masque buccal que dans les endroits très fréquentés pendant cette semaine chaude, et ce jusqu'à mercredi prochain. La nuit, seule l'interdiction de rassemblement s'appliquera temporairement".

"Pas clair"

Une décision à laquelle la gouverneure n'adhère pas. "Je ne pense pas que ce que dit Bart De Wever soit judicieux. Qu'entend-il par endroits très fréquentés ? Cela laisse une place à l'interprétation et est subjectif." "Les gens vont lancer des discussion sur ce qu'est un endroit fréquenté et s'ils doivent y porter un masque. Un super-contaminateur peut passer devant plusieurs bulles de cinq sans jamais avoir l'impression d'être dans un endroit très fréquenté. Ce que De Wever fait est source de confusion et c'est dommage. J'en prends note".

L'heure de fermeture du secteur horeca à Anvers reste également fixé à 23 heures.

Se rafraîchir le soir

"Restez à l'intérieur autant que possible pendant la journée, mais cela signifie que vous devez vous rafraîchir le soir", a déclaré le gouverneur Cathy Berx. Aucun PV ne sera donc dressé pour ceux qui se promènent dans les rues entre 23h30 et 6h du matin. "Cela rendra la vague de chaleur plus supportable pour les Anversois."

