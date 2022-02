La victime de la collision ferroviaire qui s'est produite dans le tunnel sous la gare d'Anvers-Central, lundi après-midi, est un enfant de 5 ans, a indiqué le parquet d'Anvers. Le garçon est décédé.

L'enfant venait d'être porté disparu dans les environs de la gare. Son corps a été retrouvé dans la zone située entre Anvers-Berchem et Anvers-Central, plus précisément dans la zone d'aiguillage vers les quais du niveau -1 à Anvers-Central, selon le gestionnaire du réseau Infrabel.

Le parquet a ouvert une enquête et fait actuellement procéder aux constatations d'usage sur le lieu des faits. On ne sait pas encore comment l'enfant s'est retrouvé à cet endroit interdit au public.

La circulation des trains vers les quatre quais du niveau -1 de la gare centrale d'Anvers a été interrompue jusque lundi soir. Elle a repris peu avant 23h00, a confirmé Infrabel.

Infrabel a également déclaré coopérer pleinement à l'enquête. "Nous voulons évidemment aussi comprendre comment cela a pu se produire", a noté un porte-parole d'Infrabel.

