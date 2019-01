Alexis Deswaef : " le hockey, source d'inspiration pour la Belgique "

On connaissait Alexis Deswaef pour son combat en faveur des plus démunis et des sans-papiers. En tant qu'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, aussi, brièvement arrêté par la police, en avril 2016, lors d'un rassemblement contre le racisme. Ou, désormais, comme coprésident de la Plateforme citoyenne pour l'accueil des réfugiés - " une initiative formidable qui fait le travail du gouvernement à la place du gouvernement ", dit-il. On ne le connaissait pas comme joueur de hockey, qui ne manquerait pour rien au monde ses entraînements et matchs du lundi soir avec les Yellow Buffalos, la deuxième équipe " gentlemen " de l'Ombrage, à Woluwe-Saint-Pierre. " Cela casse évidemment les codes parce que je suis plutôt catalogué comme un "avocat gauchiste", s'amuse-t-il. Beaucoup de gens se moquent de moi parce que j'ai commencé à éviter de placer des réunions le lundi soir : à la Plateforme citoyenne, on ricane "ah oui, c'est vrai, monsieur a hockey..." ".

