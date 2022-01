Alexander De Croo: "On ne se trouve pas dans une situation où omicron est une banale grippe d'automne"

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a appelé à la prudence face à l'évolution de la pandémie et au nouveau variant qui s'est répandu. "On ne se trouve pas dans une situation où omicron est une banale grippe d'automne", a-t-il dit à la Chambre en réponse à des questions de Catherine Fonck (cdH) et Caroline Taquin (MR).

