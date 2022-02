Si la situation sanitaire continue de s'améliorer en Belgique, le baromètre corona pourrait passer du rouge à l'orange. À l'approche du Codeco, qui doit se réunir ce vendredi pour discuter d'un possible assouplissement des mesures, le Premier ministre s'est exprimé sur Instragram.

Il a adressé ses premiers mots au secteur de la nuit, actuellement fermé à cause des mesures strictes prises pour lutter contre le covid. "J'ai énormément de compréhension pour les difficultés vécues par les exploitants de discothèques et de night-clubs. Ils font partie des secteurs les plus durement touchés. La situation a été et reste incroyablement éprouvante pour eux."

Lassé d'être ignoré par les politiques, le secteur de la nuit avait en effet annoncé sa volonté de rouvrir ses portes le week-end du 18 février prochain. " À l'agonie financièrement et mentalement", les boîtes de nuit ont décidé de ne plus se laisser faire et de "reprendre leur vie en main". À moins bien sur que le Codeco prennent une décision réaliste - autrement dit, qu'ils annoncent une date précise de réouverture.

L'espoir d'un code orange

"Mais pour le monde de la nuit comme pour tous ceux qui aiment sortir, il y a des perspectives. Le baromètre corona prévoit qu'en code orange, les activités telles que la vie nocturne peuvent redémarrer. Comme vous, j'attends avec impatience le Comité de concertation de vendredi pour franchir une étape importante!" a-t-il conclu.

Pour rappel, le code orange entre en vigueur lorsque les nouvelles hospitalisations journalières sont comprises entre 65 et 149 et l'occupation des soins intensifs entre 300 et 500 lits. Un passage qui engendrerait une série d'assouplissements.

Un nouveau Comité de concertation est prévu ce vendredi pour évaluer la situation.

