Alexander De Croo à Washington pour les réunions de printemps du FMI/Banque Mondiale

(Belga) Le ministre des Finances et de la Coopération au développement, Alexander De Croo, se rend mercredi à Washington pour les "réunions de printemps" du FMI et de la Banque mondiale. Le ministre belge en profitera pour lancer dans la capitale américaine la version anglophone de son livre "De Eeuw van de Vrouw" (The Age of Women. Why feminism also Liberates men).

