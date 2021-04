L'Institut royal météorologique met en garde les automobilistes des provinces de Liège, Namur et Luxembourg, dont les routes pourraient être glissantes à partir de ce dimanche soir.

Lundi soir, la nuit de lundi à mardi et encore mardi en matinée, des chutes de neige sont prévues en Haute Belgique et conduiront à une accumulation de 1 à 5 cm, voire même un peu plus en Hautes Fagnes.

Si les conditions se confirment, cet avertissement pourrait être étendu à la Moyenne Belgique pour quelques heures en fin de nuit et mardi à l'aube, car l'altitude de la limite pluie-neige devrait bien diminuer et les averses être suffisamment actives pour y provoquer par endroits une légère accumulation, indique encore l'Institut.

Lundi soir, la nuit de lundi à mardi et encore mardi en matinée, des chutes de neige sont prévues en Haute Belgique et conduiront à une accumulation de 1 à 5 cm, voire même un peu plus en Hautes Fagnes. Si les conditions se confirment, cet avertissement pourrait être étendu à la Moyenne Belgique pour quelques heures en fin de nuit et mardi à l'aube, car l'altitude de la limite pluie-neige devrait bien diminuer et les averses être suffisamment actives pour y provoquer par endroits une légère accumulation, indique encore l'Institut.