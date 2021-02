La brigade de sécurisation des transports en commun de la zone de police Bruxelles-Ouest a neutralisé, lundi peu avant 15h00, un individu armé d'un couteau dans la station de métro Gare de l'Ouest à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué la zone. "Une femme a été grièvement blessée et une femme enceinte, présente dans la rame de métro, aurait été bousculée par l'auteur dans sa fuite", a ensuite précisé le parquet de Bruxelles, lundi vers 19h00.

"Les faits relèvent de la sphère privée", a confirmé le parquet. "Ils se sont déroulés au sein d'une rame de métro, dans la station Gare de l'Ouest à Molenbeek-Saint-Jean. Une femme a été grièvement blessée et une femme enceinte, présente dans la rame de métro, aurait été bousculée par l'auteur dans sa fuite", a-t-il relaté. "Le parquet de Bruxelles a fait évacuer la rame afin de libérer la station et de permettre au laboratoire de la police fédérale de descendre où l'agression a eu lieu. Il a également requis la saisie des images de vidéo-surveillance et un médecin légiste. Un suspect a par ailleurs été interpellé et doit être entendu par les services de police", a encore communiqué le parquet.