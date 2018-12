Affaires courantes : "Il est temps de tourner la page et de se mettre au travail" dit Ecolo

Les écologistes ont déjà mis "avec succès" des propositions sur la table en matière climatique et en faveur des indépendants, soulignent-ils. Ils proposent maintenant de poursuivre le travail afin d'aider tous ceux qui ne parviennent plus aujourd'hui à boucler leur fin de mois.

De même, les Verts offrent leur soutien afin de tenir le calendrier prévu de fermeture des centrales nucléaires. "On le voit, il y a suffisamment de travail dans les mois qui viennent pour que les forces de bonne volonté, tant au parlement qu'au gouvernement, travaillent de concert, dans l'intérêt des Belges et de notre pays. C'est le pari que nous faisons. Les Verts sont prêts, depuis le parlement, à prendre leurs responsabilités, à proposer et à innover. Au travail, maintenant! ", concluent les présidents d'Ecolo et Groen.