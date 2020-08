Danny Elst, le grand patron de la police aéronautique, doit lui aussi faire un pas de côté après le décès de Jozef Chovanec (38 ans) lors d'une intervention policière musclée en 2018 dont les images ont été dévoilées cette semaine. C'est ce que rapporte Het Nieuwsblad.

Après André Desenfants, le numéro 2 de la police fédérale qui a fait un pas de côté jeudi le temps que l'enquête soit menée, c'est au tour de Danny Elst, le grand patron de la police aéronautique à se retirer de ses fonctions dans le cadre de ce dossier.

Danny Elst s'est vu infliger une mesure d'ordre du commissaire général de la police fédérale, selon Het Nieuwsblad, qui dit l'avoir appris à bonne source. Le chef de la police aéronautique était en effet officier de service au moment des faits et a eu connaissance de l'arrestation. Danny Elst opérait juste en dessous de Desenfants. Ce dernier a affirmé qu'il ne savait rien de l'intervention.

Elst, qui dirigeait la police de l'aéronautique depuis de nombreuses années, obtiendra un poste administratif dans le département "gestion des ressources" à partir de lundi, informe le journal flamand.

Selon l'avocat des policiers, l'intervention s'est déroulée dans les règles. "Mes clients n'ont rien à se reprocher", dit-elle.

"Cela ne signifie rien sur la culpabilité ou l'innocence de la personne concernée", a tenu à préciser la porte-parole de la police fédérale à Belga. "C'est une mesure temporaire, dans l'intérêt du service."

La Police Aéronautique est chargée des contrôles et de la surveillance aux frontières extérieures des six aéroports Schengen de Belgique.

Rappel des faits

Le passager slovaque Jozef Chovanec (38 ans) est décédé en février 2018 alors qu'il se faisait arrêter par la police à l'aéroport de Charleroi.

L'affaire, en cours d'instruction depuis deux ans, a rebondi mercredi avec la diffusion dans la presse d'images de caméra de surveillance de cette intervention policière. Les faits remontent au 23 février 2018 à l'aéroport de Charleroi (BSCA). Jozef Chovanec, âgé de 38 ans, avait posé des difficultés au personnel lors de son embarquement vers Bratislava, en Slovaquie.

La police fédérale aéroportuaire avait alors été requise pour le maîtriser et le passager s'était rebellé sur le tarmac. Placé en cellule dans les locaux de la police fédérale, il s'était porté des coups violents, obligeant les policiers à intervenir de nouveau pour le maîtriser. Lors de cette opération, l'individu avait fait un arrêt cardiaque et était décédé quelques jours plus tard. Une policière a effectué un salut nazi alors que ses collègues menottaient Jozef Chovanec.

