Rudy Van Rillaer, CEO de PostNL Belgium, serait en prison depuis lundi, selon la presse flamande. Le patron aurait été arrêté après une perquisition dans des dépôts de la société postale. Il serait soupçonné de diriger une organisation criminelle et de traite des êtres humains.

Le CEO de PostNL Belgium et son numéro deux sont en prison après des perquisitions lundi dans trois dépôts, selon le journal flamand Het Laatste Nieuws. L'entreprise et le tribunal n'ont pas encore confirmé cette information.

Lundi, lors de ces perquisitions chez PostNL, la police a arrêté neuf personnes. Selon une porte-parole de PostNL Belgique, trois des neuf sont toujours en détention. Het Laatste Nieuws affirme que le PDG Rudy Van Rillaer en fait partie, tout comme le directeur des opérations et un troisième employé. La chambre du conseil décidera vendredi de leur sort.

Les trois sont accusés de diriger une organisation criminelle, selon Het Laatste Nieuws, et il serait également question de traite des êtres humains, de faux et d'affichage interdit. En attendant, les deux dépôts de la société postale, à Wommelgem et Willebroek, restent fermés. Les colis qui s'y trouvent ne peuvent pas être livrés pour le moment.

