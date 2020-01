"Victoire pour les étudiants! ", se réjouit jeudi la Fédération des Etudiants Francophones (FEF) à la suite de l'annonce du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'abandonner le recouvrement des allocations d'études indûment perçues.

"Après plusieurs semaines de mobilisation et de négociation, le gouvernement a annoncé faire marche arrière et annuler le processus de remboursement des allocations d'études", salue dans un communiqué la FEF. Le syndicat étudiant estime avoir "obtenu gain de cause". "La FEF applaudit ce revirement et accueille la victoire avec satisfaction pour ces étudiants en situation difficile. Elle rappelle néanmoins la nécessité de supprimer le critère de finançabilité pour que ce genre de problématique ne se reproduise plus. Forte de cette victoire, la FEF défendra les étudiants dans ce sens, pour un enseignement public, gratuit, de qualité et accessible à tous", conclut-elle. L'abandon du recouvrement concerne les années académiques 2016-2017 à 2019-2020. En outre, les étudiants ayant déjà remboursé partiellement ou totalement leur allocation d'études, obtenues pour les années 2016-2017 et 2017-2018 seront remboursés. La ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), a par ailleurs été chargée de proposer une solution structurelle pour la prochaine rentrée académique.