"Si vous posiez la question aux virologues, ils diraient, selon la formule consacrée, qu'il est encore un peu trop tôt", a réagi vendredi le virologue Marc Van Ranst, interrogé sur la VRT. "Mais à un certain moment, il faut oser franchir le pas. Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre pour les différents gouvernements".

Le virologue réagissait aux dernières mesures d'assouplissement prises par le Comité de concertation, réuni dans l'après-midi.

Lors de la conférence de presse du Comité de concertation, le Premier ministre Alexander De Croo a critiqué les non-vaccinés et estimé que le faible taux de vaccination à Bruxelles était inacceptable et intenable. "Personne n'a le droit de mettre les autres en danger", a-t-il dit.

"C'est un message pour Bruxelles: si la capitale avait fait mieux, nous aurions certainement pu prendre les mêmes mesures pour tout le pays", souligne le virologue.

Un langage aussi dur aura-t-il une influence sur les réticents à la vaccination ? "Non, on ne peut convaincre personne avec un message dur. Il faut dire aussi que les personnes non vaccinées ne sont certainement pas convaincues".

