Entre le 25 septembre et le 1er octobre, 2103 nouvelles infections au coronavirus ont été contabilisées en moyenne par jour en Belgique. Il s'agit d'une augmentation de 32 % par rapport à la semaine précédente. Le mercredi 30 septembre, plus de 3 000 infections ont été confirmées. La carte ci-dessous montre le nombre d'infections pour 100 000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge. Depuis début septembre, l'institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. Quinze communes dépassent désormais une incidence de 500 sur les quatorze derniers jours. En tête, Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg et Saint-Josse-ten-Noode.