Regroupée en un seul lieu, l'Académie a fortifié son identité tandis que le cinéma rénové va en retrouver une. Grégory Leclercq, l'échevin de la culture, entend aussi intensifier l'effort culturel hors les murs.

"La culture partout, par tous et pour tous ". Grégory Leclercq, nouvel échevin Ecolo de la Culture, aime faire claquer la formule. Pour illustrer son ambition, l'édile cite un programme que finalise la commune pour équiper Nivelles dans les trois ans de panneaux destinés aux expressions artistiques dans l'espace public : fresques, poèmes et citations, photos, oeuvres picturales, tags, graphs... " L'idée est de relancer des dynamiques façon kiosques urbains, indique l'échevin. D'aller au contact des Nivellois, dans les quartiers, aussi par du théâtre délocalisé et, à la belle saison et en plein air, des proj...