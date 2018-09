A Molenbeek, Françoise Schepmans doit-elle remercier Philippe Moureaux ?

C'est pourtant la sensation que Le Vif L'Express a tiré en lisant le bilan de la majorité molenbeekoise, MR-cdH-Ecolo, qui met en avant notamment la construction de places dans les écoles, l'augmentation des places de crèches, une plus grande propreté ou une sécurité renforcée parmi ses réussites. Chaque année, les communes doivent publier un bilan, un rapport. C'est une obligation légale. Ces rapports sont accessibles au public et publiés sur le site internet de la commune. En comparant ces informations avec les bilans de l'ancienne et de l'actuelle majorité molenbeekoise, certaines avancées laissent toutefois perplexes.

