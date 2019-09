Bien que marquée par son université (propriétaire d'une grande partie du territoire), Louvain-la-Neuve n'a jamais voulu se limiter à un campus. Si la diversification de ses activités est en bonne voie, la ville doit rester attentive au prix de ses logements pour préserver une certaine mixité de population. Principal défi : affirmer son rôle à l'échelle régionale.

Louvain-la-Neuve est une ville atypique à plusieurs égards. Construite sur une dalle de béton sous laquelle circulent les voitures, son centre est essentiellement piéton, ses services très concentrés et son bâti relativement jeune. Beaucoup de ces particularités sont liées à l'histoire de la ville, née dans les années 1970 après la scission linguistique de l'université catholique de Louvain (aujourd'hui KULeuven et UCLouvain). Ejectés de Flandre, les francophones ont acquis 1 000 hectares de terres agricoles à Ottignies et y ont construit une nouvelle cité universitaire : Louvain-la-Neuve.

...