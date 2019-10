En recrudescence à Liège, les sans-abris sont régulièrement pris à partie par les commerçants et les riverains du centre qui en appellent aux pouvoirs publics pour trouver une solution. Un appel catégorique à régler un problème pourtant équivoque.

Côté pile, Liège est en pleine renaissance. Pour les habitants comme pour les touristes de passage qui sont chaque jour plus nombreux à visiter la Cité ardente, difficile de passer à côté des nombreux changements. De la gare Calatrava au musée Curtius en passant par le musée de la Boverie ou la passerelle La Belle liégeoise, il flotte en bord de Meuse un doux parfum de fierté principautaire que l'on pensait depuis longtemps évaporé. Et le meilleur serait à venir. Dans les prochaines années, le chantier du tram et la piétonisation du centre qui l'accompagne devraient en effet modifier en profondeur le rapport à la ville...

...