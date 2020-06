La SNCB a l'intention de revoir les appellations de ses différents titres de transport " dans un souci de clarté et de transparence ".

GoPass 10 devient ainsi Youth Multi, B-Excursion devient Discovery Combi, un billet standard se transforme en Standard Ticket, un billet week-end est rebaptisé Weekend Ticket, un billet groupe devient Group Ticket. Pourquoi ne pas conserver les anciennes appellations dans les langues nationales ? Il apparaît qu'après enquête auprès de voyageurs, les nouvelles appellations gagneraient en transparence " parce qu'elles font référence aux caractéristiques du produit et le choix du client est, dès lors, optimal. " Les anciennes et nouvelles appellations coexisteraient néanmoins durant au moins six mois. M. La.