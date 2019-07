À Bruxelles, les négociateurs entameront lundi une nouvelle semaine d'échanges qui vont s'intensifier

Les représentants des six formations (socialistes, écologistes; DéFI et Open Vld) à la recherche d'un accord de majorité pour les cinq prochaines années en Région bruxelloise ont achevé, vendredi soir sur le coup de 19h30, une première semaine de négociations. En marge du black-out médiatique qu'ils se sont imposés, depuis le milieu de la semaine, on a appris qu'ils se retrouveraient autour de la table, dès lundi matin, à 9h30.

© BELGA IMAGE