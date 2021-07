Les élus écrivent au gouvernement De Croo: ils veulent l'acceptation des demandes des grévistes de régularisation par le biais de permis de séjour et de travail et la mise en place d'une politique concrète et durable de régularisation.

Alors que depuis le 23 mai 2021 475 personnes en situation irrégulière ont entamé une grève de la faim à Bruxelles pour demander l'octroi d'un statut régulier, 90 députés européens se mobilisent et écrivent au Premier Ministre et au Secrétaire d'Etat. Ils plaident pour une solution rapide, afin de répondre à l'urgence sanitaire et trouver une solution permettant de restaurer les grévistes dans leurs droits et dignité.

Lettre au gouvernement

Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Secrétaire d'État l'Asile et à la Migration,

La politique européenne de migration et d'asile actuelle laisse des milliers de personnes sans-papiers, invisibilisées, condamnées à vivre dans la précarité et la peur.

La crise du Covid-19, situation sans précédent, a encore accru cette précarité, tout en soulignant le rôle décisif que jouent de nombreuses et nombreux sans-papiers dans le fonctionnement de nos sociétés et économies.

Nous sommes très préoccupé.e.s par la situation de près de 500 personnes qui ont décidé, dans un acte de désespoir, d'entamer une grève de la faim à Bruxelles depuis le 23 mai pour demander l'obtention d'un statut régulier. En l'absence d'une solution durable, la situation se détériore rapidement avec des conséquences irréversibles sur leur santé : la grève de la faim les affaiblit considérablement, des tentatives de suicide ont eu lieu ces derniers jours et certaines personnes ont cousu leurs lèvres en signe de protestation.

En tant que membres du Parlement européen, nous vous demandons d'accepter leurs demandes de régularisation par le biais de permis de séjour et de travail, afin de garantir que nul ne soit obligé de vivre comme un citoyen de seconde zone sur le territoire belge.

Nous vous demandons :

- D'apporter un soutien pour répondre aux besoins médicaux (tant physiques que mentaux) des grévistes

- D'accorder aux grévistes un titre de séjour renouvelable avec un accès illimité au marché du travail

- D'accorder aux grévistes l'accès à des services et des programmes de formation

- De proposer une politique concrète et durable de régularisation avec des critères clairs

Nous espérons que Bruxelles, capitale de l'Union européenne, prendra une décision montrant la voie vers une politique de migration humaine et solidaire, et apportera une solution durable à cette terrible situation au niveau national et européen,

Sincèrement,

Miguel Urban, député européen, La Gauche

Saskia Bricmont, députée européenne, Verts/ALE

Dietmar Köster, député européen, S&D

François Alfonsi, député européen, Verts/ALE

Konstantinos Arvanitis, député européen, La Gauche

Manon Aubry, députée européenne, La Gauche

Margrete Auken, députée européenne, Verts/ALE

Pernando Barrena, député européen, La Gauche

Pietro Bartolo, député européen, S&D

Malin Björk, députée européenne, La Gauche

Gabriele Bischoff, députée européene, S&D

Benoit Biteau, député européen, Verts/ALE

Michael Bloss, député européen, Verts/ALE

Damian Boeselager, député européen, Verts/ALE

Marc Botenga, député européen, La Gauche

Patrick Breyer, député européen, Verts/ALE

Milan Brglez, député européen, S&D

Martin Buschmann, député européen, non-inscrit

Estrella Durá Ferrandis, députée européenne, S&D

Damien Carême, député européen, Verts/ALE

Isabel Carvalhais, députée européenne, S&D

Anna Cavazzini, députée européenne, Verts/ALE

Leila Chaibi, députée européenne, La Gauche

Antoni Comín, député européen, non-inscrit

David Cormand, député européen, Verts/ALE

Ciarán Cuffe, député européen, Verts/ALE

Clare Daly, députée européenne, La Gauche

Rosa D'Amato, députée européenne, Verts/ALE

Gwendoline Delbos-Corfield, députée européenne, Verts/ALE

Karima Delli, députée européenne, Verts/ALE

Özlem Demirel, députée européenne, La Gauche

Cornelia Ernst, députée européenne, La Gauche

Luke Ming Flanagan, député européen, La Gauche

Daniel Freund, député européen, Verts/ALE

Raphael Glucksmann, député européen, S&D

Francisco Guerreiro, député européen, Verts/ALE

Jose Gusm?o, député européen, La Gauche

Claude Gruffat, député européen, Verts/ALE

Heidi Hautala, députée européenne, Verts/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, députée européenne, Verts/ALE

Yannick Jadot MEP, député européen, Verts/ALE

Niyazi K?z?lyürek, député européen, La Gauche

Stelios Kouloglou, député européen, La Gauche

Alice Kuhnke, députée européenne, Verts/ALE

Aurore Lalucq, députée européenne, S&D

Chris MacManus, député européen, La Gauche

Pierfrancesco Majorino, député européen, S&D

Erik Marquardt, députée européenne, Verts/ALE

Marisa Matias, députée européenne, La Gauche

Tilly Metz, députée européenne, Verts/ALE

Ana Miranda, représentante au Parlement européen du BNG

Ville Niinistö, député européen, Verts/ALE

Maria Noichl, députée européenne, S&D

Piernicola Pedicini, député européen, Verts/ALE

Anne Sophie Pelletier, députée européenne, La Gauche

Sandra Pereira, députée européenne, La Gauche

Kira Peter-Hansen, députée européenne, Verts/ALE

João Pimenta Lopes, député européen, La Gauche

Philippe Lamberts, député européen, Verts/ALE

Katrin Langensiepen, députée européenne, Verts/ALE

Younous Omarjee, député européen, La Gauche

Grace O'Sullivan, députée européenne, Verts/ALE

Manu Pineda, député européen, La Gauche

Clara Ponsatí Obiols, députée européenne, non-inscrit

Carles Puigdemont i Casamajó, député européen

Terry Reintke, députée européenne, Verts/ALE

Sira Rego, députée européenne, La Gauche

Diana Riba i Giner, députée européenne, Verts/ALE

Michèle Rivasi, députée européenne, Verts/ALE

María Eugenia Rodríguez Palop, députée européenne, La Gauche

Caroline Roose, députée européenne, Verts/ALE

Domenec Ruiz Devesa, député européen, S&D

Isabel Santos, députée européenne, S&D

Mounir Satouri, député européen, Verts/ALE

Helmut Scholz, député européen, La Gauche

Massimiliano Smeriglio, député européen, S&D

Jordi Solé, député européen, Verts/ALE

Kim Van Sparrentak, députée européenne, Verts/ALE

Tineke Strik, députée européenne, Verts/ALE

Marie Toussaint, députée européenne, Verts/ALE

Ernest Urtasun, député européenne, Verts/ALE

Monika Vana, députée européenne, Verts/ALE

Idoia Villanueva Ruiz, député européen, La Gauche

Ivan Vilibor Sin?i?, député européen, non-inscrit

Nikolaj Villumsen, député européen, La Gauche

Bettina Vollath, députée européenne, S&D

Thomas Waitz, député européen, Les Verts/ALE

Mick Wallace, député européen, La Gauche

Sarah Wiener, députée européenne, Les Verts/ALE

Salima Yenbou, députée européenne, Les Verts/ALE

