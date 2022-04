En validant la modification de la norme de rayonnement wallonne conformément aux recommandations du groupe d'experts qu'il avait désigné en octobre 2021, le gouvernement régional a franchi une nouvelle étape dans le déploiement encadré de la 5G au sud du pays, "dans le respect du principe de précaution, de la santé publique et tout en limitant l'impact environnemental", annonce-t-il jeudi.

L'automne dernier, l'exécutif avait chargé un groupe d'experts indépendants d'évaluer la nécessité de modifier la norme de rayonnement wallonne.

Dans ses recommandations, ce groupe plaidait pour une révision de la norme de rayonnement wallonne et pour l'instauration d'une limite similaire à celle applicable en Région flamande.

"Le gouvernement a pris acte ce jeudi de ces recommandations et a validé la modification de la norme d'émission, tout en prenant différentes mesures compensatoires qui encadrent et limitent les impacts environnementaux", précise le gouvernement qui "proposera prochainement une adaptation décrétale concrétisant cet engagement".

