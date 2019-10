Le programme électoral du Vlaams Belang contient 33 propositions qui impliquent une ou plusieurs violations manifestes des droits de l'homme. C'est ce qui ressort clairement des recherches menées par des universitaires sous la direction d'Ellen Desmet de l'Université de Gand et Stijn Smet de l'Université d'Hasselt. "Violations des droits de l'homme ? Le bon sens ", se défend le président du parti, Tom van Grieken.

Cette semaine, Knack relaie l'enquête menée par un groupe de juristes sur les violations des droits de l'homme dans le programme électoral du Vlaams Belang. Ces derniers mois, ils ont comparé tous les points du programme à la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi à la Constitution belge et d'autres sources de droit pertinentes. Au total, ils considèrent 46* éléments du programme comme problématiques. Sur ces 46 éléments, 33 contiennent une ou plusieurs violations manifestes. Il s'agit de diverses propositions, telles que le retrait de la reconnaissance de l'islam, la détention des demandeurs d'asile pendant la procédure d'asile, les refoulements et le lien entre l'assistance médicale urgente aux immigrants clandestins et leur rapatriement.

"Outre les musulmans et les migrants, les suspects d'actes criminels et les détenus sont également pris pour cible ", déclare la professeur Ellen Desmet dans une interview à Knack. Les détenus ne descendent pas dans la rue, les étrangers ne peuvent pas voter aux élections fédérales et flamandes et exercent ainsi une pression sur les politiciens. Ce sont précisément ces groupes qui méritent d'être protégés par les droits de l'homme".

Que risquent les partis qui font des propositions contraires aux droits de l'homme ? "En théorie, le Vlaams Belang pourrait perdre sa subvention", explique Stijn Smet. "La loi qui régit les dépenses électorales stipule qu'un parti dont il est démontré qu'il est hostile aux droits de l'homme doit perdre sa subvention. Attention : doit perdre, donc."

Le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken réagit laconiquement aux recherches des universitaires. "Quand je lis ce que ces universitaires pensent de toutes les violations manifestes, cela prouve à quel point ils sont étrangers à ce monde", dit-il, également dans une interview avec Knack. "N'hésitez pas à publier toutes nos propositions dans Knack. C'est une question de bon sens, et les gens ne le comprennent que trop bien."

* Dans l'intervalle, la Cour constitutionnelle a statué dans un nouvel arrêt que l'établissement d'une exigence linguistique pour les locataires sociaux est constitutionnel. Alors que 46 points problématiques du programme du Vlaams Belang avaient été mentionnés dans un premier temps dans l'étude, il n'y a plus que 44 points.