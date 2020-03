Actuellement, quelque 27.000 Belges sont enregistrés via le site internet Travellers Online comme se trouvant à l'étranger, a-t-on appris auprès des Affaires étrangères. Plusieurs milliers d'entre eux éprouvent de grandes difficultés à revenir en Belgique.

Mardi, le SPF Affaires étrangères a émis un nouvel avis de voyage. Les touristes ou les étudiants qui séjournent actuellement pour une courte période à l'étranger sont invités "à considérer un éventuel retour anticipé ou, à défaut, être disposés à courir le risque de rester plus longtemps que prévu sur leur lieu de destination". Quant aux résidents permanents, ils doivent eux-mêmes "estimer si le fait de rester sur place constitue la meilleure option".

Le nombre de Belges enregistrés auprès du site Travellers Online du SPF Affaires étrangères a fortement augmenté dans la foulée. Par exemple, 2.650 Belges actuellement au Maroc se sont déjà enregistrés. Alors que les quatre vols charters programmés ce mercredi ne devaient rapatrier du Maroc que 720 Belges depuis Agadir et Marrakech. Des pistes sont examinées pour éventuellement organiser des vols supplémentaires bien que l'espace aérien marocain soit désormais fermé pour les appareils belges.

En outre, près de 900 Belges se trouvant en Égypte se sont enregistrés sur Travellers Online. Pour ce pays, l'espace aérien sera fermé jeudi.

Par ailleurs, 250 Belges sont pour l'heure bloqués en République dominicaine et plus de 300 aux Philippines.

