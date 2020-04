Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés (Isoc) ou à l'INR/Soc (impôt des non-résidents-sociétés) doivent déclarer tous les paiements directs et indirects dans les paradis fiscaux, pour autant que le total de ceux-ci, effectués durant la période imposable, atteignent 100 000 euros.

Le ministre en charge de la fraude fiscale, Alexander De Croo (Open VLD), a révélé qu'une partie de ces paiements (environ 18 %) ne pouvaient être attribués à un pays spécifique (données non digitalisées, formulaires mal complétés, etc.). L'exercice 2018 faisait apparaître 859 sociétés et personnes morales pour un total de paiements de 206 844 220 euros. Essentiellement vers les Emirats arabes unis, l'Ouzbékistan, les îles Caïman, les Bermudes et le Turkménistan. Le décompte provisoire de l'exercice 2019 indique 790 sociétés, pour un montant de 172 266 712 euros. Avec les mêmes pays bénéficiaires. M. La.