Les gouvernements germanophone, bruxellois, wallon, francophone et flamand ont vu le jour dans cet ordre, avant une hypothétique coalition fédérale. Confirmation que le centre de gravité du pays s'est déplacé, que la crise fédérale est grave avec plusieurs missions royales successives et que l'avenir de la Belgique pourrait être en jeu.

C'était il y a six ans, autant dire une éternité. Jeudi 19 décembre 2013 en soirée, au bout de 541 jours d'un blocage politique sans précédent, la Chambre vote la sixième réforme de l'Etat. " Elle concrétise le déplacement du centre de gravité de l'Etat fédéral vers les Régions et les Communautés ", se félicite Elio Di Rupo (PS), alors Premier ministre d'une tripartite traditionnelle (socialiste - libérale - chrétienne-démocrate) vouée à stabiliser le pays. Six ans plus tard, le 12 septembre 2019, le même Elio Di Rupo, président du PS, s'autodésigne ministre-président wallon à la tête d'une coalition arc-en-ciel (PS - MR - Ecolo). En prenant les devants, Régions et Communautés confirment qu'elles dominent désormais l'espace politique belge et qu'elles entendent jouer un rôle stabilisateur en période postélectorale compliquée. A moins qu'elles ne creusent davantage encore le fossé belgo-belge...

