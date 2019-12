Selon le ministre sortant de la Justice, Koen Geens (CD&V), il y avait ainsi, au 1er septembre 2019 (soit, au dernier recensement), 2 260 détenus en situation illégale sur un total d'environ 10 000.

Ces détenus en situation illégale sont : dépourvus de droit de séjour, ayant reçu un ordre de renvoi ou d'éviction, interdits d'entrer sur le territoire ou sous le coup d'une révocation du droit de séjour.

Selon Geens, les nationalités les plus représentées sont albanaise, algérienne et marocaine. Viennent ensuite les anciens pays de l'Est et l'Amérique du sud.

M.LA.