Zero Motorcycles, constructeur américain de motos exclusivement électriques, a renouvelé son modèle SR pour l'année modèle 2022.

La SR, le premier roadster électrique de la marque, qui est l'un des modèles les plus populaires et le plus anciens de la gamme Zero, bénéficie de nombreuses améliorations. Ses points forts sont les nouvelles batteries lithium-ion Z-Force et le nouveau système d'exploitation Cypher III+ qui inclut le révolutionnaire Cypher Store. La nouvelle SR est maintenant dans les salles d'exposition des concessionnaires Zero Motorcycles dans les pays du Benelux.

La SR 2022 est dotée du même cadre treillis en acier que ses homologues haut de gamme SR/F et SR/S. De plus, le modèle utilise également la même base de moteur très appréciée. La SR est ainsi équipée de série du moteur ZF 75-10. Avec sur ce modèle une puissance de 55 kW (74 ch) et un couple de 166 Nm, la moto électrique peut atteindre une vitesse de pointe de 167 km/h. La dernière version du système d'exploitation Cypher III+ gère la technologie de la SR 2022. La moto est d'ores et déjà disponible en version Graphite au prix de 19.720 euros dans le réseau de la marque US. Plus d'infos sur www.zeromotorcycles.com/fr-be

La SR, le premier roadster électrique de la marque, qui est l'un des modèles les plus populaires et le plus anciens de la gamme Zero, bénéficie de nombreuses améliorations. Ses points forts sont les nouvelles batteries lithium-ion Z-Force et le nouveau système d'exploitation Cypher III+ qui inclut le révolutionnaire Cypher Store. La nouvelle SR est maintenant dans les salles d'exposition des concessionnaires Zero Motorcycles dans les pays du Benelux.La SR 2022 est dotée du même cadre treillis en acier que ses homologues haut de gamme SR/F et SR/S. De plus, le modèle utilise également la même base de moteur très appréciée. La SR est ainsi équipée de série du moteur ZF 75-10. Avec sur ce modèle une puissance de 55 kW (74 ch) et un couple de 166 Nm, la moto électrique peut atteindre une vitesse de pointe de 167 km/h. La dernière version du système d'exploitation Cypher III+ gère la technologie de la SR 2022. La moto est d'ores et déjà disponible en version Graphite au prix de 19.720 euros dans le réseau de la marque US. Plus d'infos sur www.zeromotorcycles.com/fr-be