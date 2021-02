Si l'électrification du parc automobile belge s'accélère, ce n'est pas encore le cas en ce qui concerne les motos. Pourtant les motos électriques existent. Certes chères, elles ne sont cependant pas sans atout. Et pour inciter les motards intéressés à "franchir le pas", la marque américaine Zero Motorcycles offre un chargeur rapide gratuit à l'achat d'une SR/F.

Zero Motorcycles, leader du marché des motos électriques, donne accès à 6 kW de charge rapide supplémentaire aux futurs acheteurs de la Zero SR/F en leur offrant un "Rapid Charger" gratuit. À partir du 1er février 2021, tous les acheteurs d'une SR/F modèle 2020 non immatriculée bénéficieront gratuitement d'un "Rapid Charger" et de son montage (jusqu'à épuisement des stocks). Ce chargeur supplémentaire augmente la capacité de charge embarquée à 12 kW (sur la version Premium) ou 9 kW (sur la version Standard), ce qui réduit de moitié le temps de charge de la SR/F Premium et permet à un modèle Standard d'être rechargé trois fois plus vite.

Alors que la majorité des recharges des motos électriques s'effectuent à domicile sur une prise électrique ordinaire, un "Rapid Charger" offre une plus grande flexibilité aux motards qui souhaitent s'attaquer à des trajets plus importants. Lorsqu'elle est branchée sur une borne de recharge publique, comme celles que l'on trouve dans les stations-services des autoroutes, une Zero SR/F Premium équipée du "Rapid Charger" peut être rechargée en une heure, voire moins. Le modèle 2020 de la Zero SR/F a reçu un bel accueil depuis son lancement et a remporté le prix "Electric Bike of the Year" (moto électrique de l'année) attribué par le magazine MCN. Avec un couple de 190 Nm, la SR/F offre des accélérations et des reprises exceptionnelles, associées à une expérience de conduite résolument différente et à des coûts de fonctionnement très bas.

Hormis le remplacement des consommables habituels comme les pneus et les plaquettes de frein, la gamme de motos entièrement électriques de Zero ne nécessite pratiquement aucun entretien. Une recharge complète à domicile coûte généralement 2 euros et permet de parcourir jusqu'à 259 km.

