La nouvelle ravît tous les amateurs de rallye. Cette année, en août, notre pays recevra une manche du championnat du monde des rallyes (WRC) pour remplacer l'épreuve annulée en Irlande du Nord.

Les organisateurs d'événements liés aux sports automobiles sont également confrontés à des défis majeurs en raison de la crise sanitaire. De nombreuses courses ont été annulées ou reportées en 2020, et cette année, personne n'est encore assuré de savoir si tout se déroulera comme prévu. Les organisateurs du Renties Ypres Rally Belgium en savent quelque chose. Ils se sont vu attribuer, l'an dernier, le dernier round du WRC (championnat du monde des rallyes) épreuve reine de la discipline. La manche avait été annulée in extremis fin 2020 pour d'évidentes raisons liées à la crise du Corona, mais devrait bien se dérouler l'été prochain, en août. La date exacte reste à déterminer. Tous les fanatiques retiennent leur souffle.

L'événement est tout sauf anodin, car jamais auparavant notre pays n'avait été autorisé à accueillir une manche de ce championnat particulièrement relevé et spectaculaire. La Belgique deviendra le 35e pays à accueillir ce championnat depuis sa création en 1973. En tout cas, le staff du Rallye d'Ypres est paré à recevoir la caravane du WRC, car depuis 1965 les bolides de rallye se défient sur les routes du Westhoek, cette course figurant constammentau calendrier national et international. L'épicentre du Renties Ypres Rally Belgium 2021 sera la Grand Place d'Ypres, qui offre son magnifique cadre historique au parc d'assistance de cette course.

Au départ de cette épreuve, le pilote belge de l'écurie Hyundai ,Thierry Neuville, sera l'un des favoris. Etant "à domicile", il devrait tout tenter pour gagner cette course devant son public. Les organisateurs attendent 140 voitures au départ, reste à espérer que d'ici le mois d'août, la crise sanitaire se sera suffisamment calmée pour que la première manche belge du WRC devienne réalité.

Les organisateurs d'événements liés aux sports automobiles sont également confrontés à des défis majeurs en raison de la crise sanitaire. De nombreuses courses ont été annulées ou reportées en 2020, et cette année, personne n'est encore assuré de savoir si tout se déroulera comme prévu. Les organisateurs du Renties Ypres Rally Belgium en savent quelque chose. Ils se sont vu attribuer, l'an dernier, le dernier round du WRC (championnat du monde des rallyes) épreuve reine de la discipline. La manche avait été annulée in extremis fin 2020 pour d'évidentes raisons liées à la crise du Corona, mais devrait bien se dérouler l'été prochain, en août. La date exacte reste à déterminer. Tous les fanatiques retiennent leur souffle.L'événement est tout sauf anodin, car jamais auparavant notre pays n'avait été autorisé à accueillir une manche de ce championnat particulièrement relevé et spectaculaire. La Belgique deviendra le 35e pays à accueillir ce championnat depuis sa création en 1973. En tout cas, le staff du Rallye d'Ypres est paré à recevoir la caravane du WRC, car depuis 1965 les bolides de rallye se défient sur les routes du Westhoek, cette course figurant constammentau calendrier national et international. L'épicentre du Renties Ypres Rally Belgium 2021 sera la Grand Place d'Ypres, qui offre son magnifique cadre historique au parc d'assistance de cette course.Au départ de cette épreuve, le pilote belge de l'écurie Hyundai ,Thierry Neuville, sera l'un des favoris. Etant "à domicile", il devrait tout tenter pour gagner cette course devant son public. Les organisateurs attendent 140 voitures au départ, reste à espérer que d'ici le mois d'août, la crise sanitaire se sera suffisamment calmée pour que la première manche belge du WRC devienne réalité.