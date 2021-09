Le nouveau Toyota Yaris Cross est un SUV urbain du segment B, techniquement issu de la Yaris dont il reprend la plate-forme. Et comme elle, il est fabriqué en Europe et plus précisément à Valenciennes, à deux pas de chez nous.

Le Yaris Cross se dote de la technologie hybride de quatrième génération de Toyota, un système qui a fait ses débuts avec la nouvelle Yaris 5 portes. Son moteur hybride 1,5 litre Dynamic Force à 3 cylindres est inspiré du fonctionnement et de la structure de base de la version 2 litres présente dans la Corolla et le CH-R. Grâce à sa longue course, sa vitesse de combustion élevée, son taux de compression de 14:1 et sa technologie de contrôle de la température et de la pression, ce moteur à cycle Atkinson "atteint un rendement thermique de 40 %, et tire ainsi un maximum d'énergie de chaque goutte de carburant" affirme-t-on chez Toyota.

Le moteur hybride Dynamic Force est plus silencieux pendant les accélérations, et atteint sa puissance et son couple maxi à des régimes plus bas - 92 ch à 5.500 tr/m et 120 Nm entre 3.600 et 4.800 tr/m. Quant au moteur/générateur électrique, il offre plus de puissance et de réactivité que la précédente génération de systèmes Toyota. Il délivre 80 ch DIN/59 kW et 141 Nm de couple. Il est alimenté par une batterie lithium-ion que Toyota annonce plus efficiente que la batterie nickel-métal qui équipait les Yaris hybrides des précédentes générations. La Yaris Cross est également disponible avec un moteur essence de 1,5 litre (basé sur le modèle intégré au système hybride) associé à une boîte automatique CVT ou à une transmission manuelle à 6 rapports. Ce moteur trois cylindres délivre une puissance maximale de 125 ch à 6.600 tr/m, et un couple maxi de 153 Nm entre 4.800 et 5.000 tr/m.

La Yaris Cross par ailleurs le seul SUV compact hybride qui puisse recevoir une transmission intégrale intelligente (AWD-i). Cette solution éprouvée de Toyota est un système hybride qui déploie un moteur électrique indépendant supplémentaire sur l'essieu arrière pour fournir davantage d'adhérence et de stabilité au démarrage et dans les virages, sans oublier une sécurité accrue sur les surfaces glissantes. La Toyota Yaris Cross sera disponible à partir de la mi-octobre, à des prix qui vont de 23.000 à 38.000 euros TVAC.

Le Yaris Cross se dote de la technologie hybride de quatrième génération de Toyota, un système qui a fait ses débuts avec la nouvelle Yaris 5 portes. Son moteur hybride 1,5 litre Dynamic Force à 3 cylindres est inspiré du fonctionnement et de la structure de base de la version 2 litres présente dans la Corolla et le CH-R. Grâce à sa longue course, sa vitesse de combustion élevée, son taux de compression de 14:1 et sa technologie de contrôle de la température et de la pression, ce moteur à cycle Atkinson "atteint un rendement thermique de 40 %, et tire ainsi un maximum d'énergie de chaque goutte de carburant" affirme-t-on chez Toyota. Le moteur hybride Dynamic Force est plus silencieux pendant les accélérations, et atteint sa puissance et son couple maxi à des régimes plus bas - 92 ch à 5.500 tr/m et 120 Nm entre 3.600 et 4.800 tr/m. Quant au moteur/générateur électrique, il offre plus de puissance et de réactivité que la précédente génération de systèmes Toyota. Il délivre 80 ch DIN/59 kW et 141 Nm de couple. Il est alimenté par une batterie lithium-ion que Toyota annonce plus efficiente que la batterie nickel-métal qui équipait les Yaris hybrides des précédentes générations. La Yaris Cross est également disponible avec un moteur essence de 1,5 litre (basé sur le modèle intégré au système hybride) associé à une boîte automatique CVT ou à une transmission manuelle à 6 rapports. Ce moteur trois cylindres délivre une puissance maximale de 125 ch à 6.600 tr/m, et un couple maxi de 153 Nm entre 4.800 et 5.000 tr/m. La Yaris Cross par ailleurs le seul SUV compact hybride qui puisse recevoir une transmission intégrale intelligente (AWD-i). Cette solution éprouvée de Toyota est un système hybride qui déploie un moteur électrique indépendant supplémentaire sur l'essieu arrière pour fournir davantage d'adhérence et de stabilité au démarrage et dans les virages, sans oublier une sécurité accrue sur les surfaces glissantes. La Toyota Yaris Cross sera disponible à partir de la mi-octobre, à des prix qui vont de 23.000 à 38.000 euros TVAC.